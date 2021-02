Fa festa solo Gasperini: “Grande prestazione, meritiamo la finale”

Gian Piero Gasperini tecnico dell’Atalanta ha parlato al termine della partita vinta con il Napoli in semifinale di Coppa Italia.

E’ raggiante Gian Piero Gasperini che al termine del match con il Napoli si presenta ai microfoni della Rai con la finale di Coppa Italia guadagnata nella doppia sfida con gli azzurri di Gattuso. Il tecnico dei bergamaschi esalta la prestazione della sua squadra: “Pessina? Stasera faccio veramente fatica a trovare il migliore, abbiamo fatto benissimo contro una squadra molto forte e con grandi motivazioni come il Napoli, non è era assolutamente semplice. Obiettivi? Vincere con il Real Madrid sarebbe fantastico, ma anche portare a casa un trofeo come la Coppa Italia non sarebbe affatto male“.

Il tecnico dell’Atalanta parla anche dell’atteggiamento tattico avuto contro il Napoli: “Li abbiamo aspettati cercando di non fare subito pressing, questo perché a volte prendiamo gol quando facciamo questo tipo di movimento, è un aspetto che dobbiamo ancora migliorare“.