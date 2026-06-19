Gazzetta dello Sport: “Napoli-Roma, duello sulle fasce: Molina e Dodô accendono il mercato”

La sfida tra Napoli e Roma non si gioca soltanto sul campo. In attesa dell’inizio della nuova stagione, i due club stanno incrociando le proprie strategie anche sul mercato, contendendosi alcuni degli obiettivi più interessanti per rinforzare le corsie esterne. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Allegri e Gasperini condividono la necessità di aggiungere qualità e profondità alle rispettive rose e, inevitabilmente, finiscono per inseguire gli stessi profili.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il nome più caldo in casa Napoli è quello di Nahuel Molina. L’esterno argentino dell’Atletico Madrid piace da tempo a Massimiliano Allegri, che già lo aveva seguito durante la sua esperienza alla Juventus. Il direttore sportivo Manna ha avviato i primi contatti esplorativi per capire margini e costi dell’operazione, ma ha scoperto che anche la Roma si è mossa negli ultimi giorni sul giocatore.

Come evidenzia ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la concorrenza tra i due club non si limita a Molina. Anche Dodô della Fiorentina rappresenta un obiettivo condiviso. Il brasiliano, in scadenza di contratto nel 2027 e lontano dal rinnovo con il club viola, è considerato un profilo ideale sia per Allegri sia per Gasperini.

Sul fronte Napoli, la ricerca del terzino destro resta una priorità. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport ricorda che il club azzurro aveva inizialmente puntato su Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, ma la richiesta da circa 25 milioni di euro avanzata dal club belga ha spinto Manna a valutare piste alternative. Restano monitorati anche Juanlu Sanchez del Siviglia e Brooke Norton-Cuffy del Genoa.

Molina rappresenta però una soluzione particolarmente gradita ad Allegri. L’argentino conosce già il campionato italiano grazie all’esperienza con l’Udinese e sarebbe favorevole a un ritorno in Serie A. Inoltre, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, esiste un elemento che potrebbe favorire il dialogo con l’Atletico Madrid: il forte apprezzamento di Diego Simeone per Mathias Olivera.

L’esterno uruguaiano del Napoli era già stato vicino ai Colchoneros in passato e potrebbe diventare una pedina utile per costruire una trattativa più articolata tra i due club.

Per quanto riguarda Dodô, invece, la situazione appare differente. La Fiorentina valuta il giocatore tra i 15 e i 17 milioni di euro e sarebbe disposta a trattare una cessione per evitare il rischio di perderlo a condizioni meno favorevoli in futuro. La Roma segue con attenzione gli sviluppi, ma anche il Napoli continua a monitorare il brasiliano.

Come sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il duello di mercato tra Napoli e Roma è soltanto all’inizio. Le due società condividono obiettivi e ambizioni e potrebbero ritrovarsi spesso una contro l’altra nelle prossime settimane. Una sfida che, almeno per ora, si gioca soprattutto sulle corsie esterne.