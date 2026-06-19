Repubblica: “Mondiale, il Napoli si prende la scena: Lukaku convince, McTominay brilla e Allegri osserva”

Il Mondiale negli Stati Uniti si colora d’azzurro. Sono cinque i giocatori del Napoli impegnati nella competizione internazionale e le prime indicazioni arrivate dalle rispettive nazionali stanno attirando l’attenzione della società partenopea e di Massimiliano Allegri, che segue con interesse l’evoluzione dei propri calciatori in vista della nuova stagione.

Come racconta Repubblica, anche Aurelio De Laurentiis sta vivendo da vicino l’evento iridato. Il presidente azzurro ha stabilito il proprio quartier generale a Los Angeles e resterà negli Stati Uniti fino al 26 giugno, seguendo dal vivo diverse partite della competizione.

Secondo Repubblica, tra i protagonisti azzurri del torneo spiccano Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku con il Belgio, Mathias Olivera con l’Uruguay, Noa Lang con l’Olanda e Scott McTominay con la Scozia. Proprio quest’ultimo è stato tra i più positivi al debutto, sfiorando anche il gol con un palo nella vittoria contro Haiti.

Ma è stato soprattutto Lukaku a catalizzare l’attenzione. Repubblica evidenzia come l’attaccante belga abbia lasciato ottime sensazioni entrando dalla panchina nella sfida contro l’Egitto e contribuendo al pareggio della propria nazionale. Un segnale importante dopo una stagione complicata, segnata da problemi fisici e da un utilizzo limitato.

Sul futuro del centravanti, però, resta ancora tutto aperto. Come riportato da Repubblica, il legale di Lukaku, Sebastien Ledur, ha confermato che il giocatore è legato al Napoli da un altro anno di contratto e continua ad apprezzare la città e l’ambiente azzurro.

«Lui ha un contratto per un’altra stagione, gli piace vivere e giocare a Napoli», ha spiegato Ledur, lasciando però aperti tutti gli scenari futuri. Lo stesso rappresentante del calciatore ha sottolineato come ogni valutazione verrà fatta soltanto dopo il Mondiale e dopo aver verificato le condizioni fisiche dell’attaccante.

Come sottolinea ancora Repubblica, le prestazioni offerte da Lukaku negli Stati Uniti non sono passate inosservate nemmeno a Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico azzurro ha sempre apprezzato le caratteristiche del belga e seguirà con attenzione il suo rendimento nel corso della manifestazione.

Parallelamente resta aperto anche il dossier relativo a Scott McTominay. Il Napoli continua a lavorare per il rinnovo del centrocampista scozzese, ma ogni confronto è stato rinviato al termine dell’impegno mondiale. La volontà del club resta quella di blindare uno dei protagonisti assoluti delle ultime stagioni.

Tra presente e futuro, il Mondiale americano sta offrendo indicazioni preziose al Napoli. E mentre De Laurentiis osserva dagli spalti, Allegri inizia a studiare da vicino i protagonisti della squadra che sarà chiamato a guidare nella stagione del Centenario.