19 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Napoli-Gila, trattativa congelata: la Lazio resiste, ma il tempo può cambiare tutto”

redazione 19 Giugno 2026
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Il Napoli continua a considerare Mario Gila una priorità assoluta per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri, ma la trattativa con la Lazio è entrata in una fase di stallo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club biancoceleste non ha alcuna intenzione di abbassare le proprie richieste economiche e continua a fare muro attorno al difensore spagnolo.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Gila rappresenta uno dei profili più graditi alla dirigenza azzurra e allo stesso Allegri, che vede nel centrale catalano un elemento ideale per aumentare qualità, personalità e profondità di una difesa destinata a essere impegnata tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il Napoli, infatti, considera il giocatore perfetto sia per una linea a quattro sia per eventuali soluzioni con la difesa a tre.

Il vero ostacolo resta Claudio Lotito. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come il presidente della Lazio abbia ribadito la propria posizione: Gila partirà soltanto di fronte a un’offerta da 30 milioni di euro. Una valutazione ritenuta molto elevata considerando che il contratto del difensore scadrà nel giugno del 2027 e che il giocatore ha già manifestato la volontà di non rinnovare.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la presenza del Real Madrid, che conserva il 50% sull’eventuale futura rivendita del calciatore. Una clausola che spinge la Lazio a cercare il massimo profitto possibile da una cessione e che rende particolarmente difficile trovare un punto d’incontro con il Napoli.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il recente incontro tra l’agente Alejandro Camaño e la dirigenza biancoceleste non ha prodotto passi avanti. Il procuratore ha ribadito la volontà del giocatore di cambiare squadra, ma la risposta della Lazio è stata ferma e non ha aperto spiragli significativi.

Nel frattempo Gila continua a spingere per il trasferimento in azzurro. Il difensore preferisce il Napoli alle altre opzioni disponibili sul mercato, compresa quella rappresentata dal Brighton e dalla Premier League. La possibilità di tornare a giocare la Champions League e di lavorare con Allegri rappresenta un richiamo molto forte per il centrale spagnolo.

Anche l’ipotesi di inserire contropartite tecniche appare complicata. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda che Gattuso aveva espresso apprezzamento per Rafa Marin, Beukema e Lucca, ma nessuno di questi profili viene attualmente considerato cedibile dal Napoli. Una situazione che rende ancora più difficile costruire una formula capace di soddisfare entrambe le società.

Nonostante il gelo attuale, il Napoli non intende abbandonare la pista. Il fattore tempo potrebbe diventare un alleato della società azzurra: con l’avvicinarsi del 2027 e il rischio concreto di perdere il giocatore a parametro zero, la posizione della Lazio potrebbe progressivamente ammorbidirsi. Per ora, però, la trattativa resta bloccata.

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