19 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Buongiorno, l’anno della consacrazione: Allegri punta su di lui per guidare la difesa del Napoli”

redazione 19 Giugno 2026
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La stagione del Centenario potrebbe coincidere con quella della definitiva esplosione di Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro si prepara ad affrontare il terzo anno in maglia Napoli con la fiducia totale di Massimiliano Allegri, pronto a costruire una parte importante della nuova squadra attorno alle sue qualità. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrale rappresenta uno dei patrimoni tecnici più preziosi della rosa partenopea.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il ritorno alla difesa a quattro potrebbe favorire ulteriormente le caratteristiche di Buongiorno. Dopo una stagione caratterizzata da continui cambiamenti tattici e da una gestione difensiva spesso condizionata dagli infortuni, il nuovo corso targato Allegri potrebbe consentire al centrale di esprimersi con maggiore continuità e stabilità.

La stima dell’allenatore nei suoi confronti è totale. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come Allegri segua Buongiorno da diversi anni e lo consideri uno dei migliori difensori italiani della sua generazione. Un giudizio importante da parte di un tecnico che nella propria carriera ha allenato campioni del calibro di Nesta, Thiago Silva e Chiellini.

L’investimento effettuato dal Napoli nell’estate del 2024 conferma la centralità del progetto costruito attorno al difensore. I 40 milioni versati al Torino rappresentano ancora oggi uno degli investimenti più significativi della gestione De Laurentiis e testimoniano la fiducia riposta nel calciatore. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Buongiorno ha saputo ripagare quella fiducia attraverso prestazioni solide e una crescita costante.

Dopo una prima stagione condizionata da alcuni problemi fisici, il difensore ha trovato maggiore continuità nel campionato appena concluso. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda come Buongiorno abbia chiuso tra i giocatori più utilizzati della rosa, collezionando 42 presenze complessive tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

I numeri confermano il suo peso all’interno della squadra: 33 presenze in campionato, 7 in Champions League e oltre 3.100 minuti disputati nell’arco della stagione. Dati che certificano la sua affidabilità e il ruolo centrale assunto nello scacchiere azzurro.

Ora il difensore è chiamato a compiere l’ultimo salto di qualità. Con Allegri in panchina e una maggiore stabilità tattica, il Napoli si aspetta che Buongiorno diventi uno dei leader assoluti della squadra e uno dei punti di riferimento della difesa del futuro. La stagione del Centenario potrebbe essere quella della definitiva consacrazione.

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