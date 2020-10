Gattuso verso il rinnovo: “Feeling con De Laurentiis, spunta una data”

Gennaro Gattuso viaggia verso il rinnovo di contratto con il Napoli, il tecnico degli azzurri è pronto a firmare un biennale con la SSCN.

Sembra oramai veramente vicino il rinnovo di Gennaro Gattuso, il tecnico anche nel post partita di Europa League è apparso evasivo sulla domanda posta dallo studio di Sky. L’allenatore, a cui già era scaduto il tempo per il collegamento, alla domanda sul suo futuro è andato via ma con un sorriso, come per dire: non c’è più tempo non vi rispondo. Lo sguardo sereno di Gattuso ha fatto però pensare che le parti sono veramente vicine.

Anche Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky, parla del rinnovo di Gattuso ed a Radio Marte dice: “Credo che gli aspetti da chiarire siano pochi. Del suo rinnovo si sta parlando da tempo, il feeling con De Laurentiis c’è sempre stato. Dovrebbe trattarsi di rinnovo biennale. Non c’è mai una deadline particolare. Vanno messi a posto dei dettagli, non credo che la situazione sia a rischio. A breve, cioè nel prossimo mese, potrebbe essere annunciato l’accordo“. Secondo Marchetti Gattuso ha dato “identità al Napoli, quindi il modulo della squadra mantiene comunque la stessa mentalità, al di là delle caratteristiche. Credo che cambiare per essere pragmatici sia sinonimo di intelligenza e questo ha rapito i tifosi del Napoli e De Laurentis“.