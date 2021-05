Gattuso fa ‘spesa’ al Napoli: punta Politano e altri due calciatori

Matteo Politano è stato uno dei primi a ringraziare Gattuso dopo il suo addio al Napoli ed approdo alla Fiorentina. Tra i due c’è stato un ottimo rapporto, anche perché pure grazie a Gattuso, Politano ha giocato la sua migliore stagione in Serie A. Ora il tecnico dei viola vorrebbe portare Politano alla Fiorentina, anche perché a Firenze hanno bisogno di ricostruire il parco attaccanti partendo proprio dagli esterni.

La Fiorentina ha un discorso in essere con Ribery, ma oltre al francese servono altri calciatori più giovani. Politano per la Fiorentina sarebbe il mix giusto dato che può assicurare, esperienza e tecnica. Ma Gattuso non sta pensando solo a Politano, che ha puntato pure Hysaj oramai in scadenza di contratto con il Napoli. Molto più difficile per Gattuso arrivare a Diego Demme. Il centrocampista nel recente passato è stato vicino al club viola, ma ora il Napoli non vuole privarsene. Inspiegabilmente Demme non ha giocato le ultime due partite di campionato, ma resta comunque un giocatore validissimo su cui il club azzurro vuole continuare a puntare anche in futuro. Anche per Politano dovrebbe arrivare il “no” da parte del Napoli, a meno che la Fiorentina non metta sul piatto una grande offerta economica, che in questo momento non sembra verosimile.