Gattuso esclude il Napoli dalla corsa scudetto: “Tre squadre e poi la Roma”

L’ex tecnico del Napoli, Rino Gattuso, esclude gli azzurri dalla corsa scudetto per il prossimo campionato di Serie A.

Gennaro Gattuso tecnico del Valencia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Gattuso si è soffermato sul prossimo campionato di Serie A, escludendo il “suo” Napoli dalla corsa scudetto:

“Ha perso appeal, i ragazzini sono stati focalizzati un po’ troppo sul fisico mentre in Spagna si pensa alla palla. Inter, Milan e Juventus favorite e poi c’è la Roma che ha fatto un bel mercato accendendo l’entusiasmo. Non so dire sinceramente chi vincerà lo scudetto”.

Gattuso ha poi parlato del mercato: “Arthur? Certo che mi piace, ma non ce lo possiamo permettere, e allora è inutile girarci attorno o fare promesse che non si possono mantenere. Quando ho parlato la prima volta con Lim (proprietario del club, ndr) mi ha detto subito dei problemi economici, in modo trasparente: non mi ha ingannato come può aver pensato qualcuno. Ma la mia storia dice che se le cose non sono difficili non mi chiamano”.