Gasperini: “Scudetto? Napoli ha problemi, perderà anche Osimhen”

«Il Napoli ha problemi e perderà Osimhen per la Coppa d’Africa, ma resta la squadra che ha stravinto il campionato. Io vedo le milanesi e il Napoli davanti. La Roma, se Dybala e Lukaku stanno bene, se la gioca con le prime. La Lazio, dopo un anno straordinario, ha un rendimento più normale».

Il tecnico vede nerazzurri e rossoneri favoriti grazie al valore aggiunto portato dalla cavalcata in Champions dello scorso anno. Tra le outsider mette la Roma di Dybala e la Fiorentina di Italiano.

