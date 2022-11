Gasperini è sicuro: la sua Atalanta può battere il Napoli

Gian Piero Gasperini vuole accorciare le distanze dal Napoli, sicuro che la sua Atalanta possa battere gli azzurri di Spalletti.

Il Napoli è primo in classifica con 5 punti di vantaggio sull’Atalanta seconda in classifica. Gasperini tra i convocati non ha Muriel, mentre il Napoli deve rinunciare Kvaratskhelia, ma il tecnico della Dea è convinto di poter mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri che con il Liverpool hanno interrotto una serie di vittorie consecutive che durava da 13 partite.

Gasperini non teme il Napoli, ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Non sono mancate le battute relative alla famosa frase di Guardiola – prima di una sfida di Champions il tecnico del City affermò che sfidare i bergamaschi era “come andare dal dentista” – e a un Napoli che esprime un gran calcio, simile a quello mostrato in campo negli anni scorsi proprio dall’Atalanta: «Direi qualcosa in più, anche per ciò che hanno fatto vedere in Champions, il valore mostrato lì è ancora più alto, in un girone davvero difficile». Gasp si affiderà ai numeri di una nuova Atalanta, più

solida in difesa e con un attacco guidato da Lookman“.