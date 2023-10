Garcia in conferenza: “Non c’è mai partita perfetta, potevamo fare più goal. Bello avere il Presidente vicino alla squadra”

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida della nona giornata con l’Hellas Verona.

Dopo la deludente sconfitta contro la Fiorentina prima della pausa, il Napoli ha dimostrato di avere il carattere giusto tornando alla vittoria contro il Verona. Nonostante l’assenza di Osimhen, sono stati Politano e Kvaratskhelia i veri protagonisti della serata.

La gara si è sbloccata a metà del primo tempo quando Politano ha infilato la rete avversaria con un colpo a dir poco chirurgico su assist di Raspadori. Ma il vero spettacolo è arrivato nei minuti finali della partita grazie alla brillante performance di Kvaratskhelia. Il giovane georgiano ha segnato due gol, al 43′ con un dribbling magistrale in area e al 55′ in contropiede, dimostrando la sua classe e freddezza sotto pressione.

Lazovic ha provato a riaprire la partita con un gol, ma il Napoli ha mantenuto la sua calma e ha continuato a dettare il ritmo del gioco. La vittoria afferma la forza del Napoli, che ora sale a quota 17 punti in classifica, dimostrando ancora di essere quella squadra da tenere d’occhio in questa stagione.

A commentare la vittoria dei suoi è intervenuto anche il mister Rudi Garcia in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Rudi Garcia al termine di Hellas Verona-Napoli

Le parole cariche d’orgoglio del mister del Napoli, Rudi Garcia, in conferenza stampa al termine della sfida con l’Hellas Verona:

“Abbiamo disputato la partita che volevamo. Dovevamo fare più gol e siamo stati salvati da Meret in alcuni frangenti. Esclusione di Elmas? E’ tornato dalla nazionale con un fastidio, abbiamo fatto di tutto ma era rischioso. Idem per Mathias Olivera. Non mi è piaciuto il gol preso, non ci siamo parlati, c’è stata mancanza di comunicazione”

“Contento di Cajuste, peccato per il gol divorato a tu per tu col portiere. Raspadori ci lega il gioco. Adesso serve recuperare bene, oggi ho provato a gestire alcuni calciatori”.

“Pensiamo a Berlino, poi pensiamo al Milan. Oggi era importante dare minuti a Simeone, hanno fatto bene sia lui che Raspadori, con loro due sono tranquillo. Con De Laurentiis rapporto normalissimo”,