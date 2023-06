Napoli, Garcia : “Porterò in alto i campioni”. Il tecnico francese arriva domani in città

Rudi Garcia,si prepara ad abbracciare la sua nuova sfida a Napoli. Il tecnico francese è pronto per guidare i Campioni d’Italia nel loro prossimo capitolo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli, è impaziente di iniziare la sua nuova avventura alla guida dei Campioni d’Italia. Il francese di origini spagnole, dopo l’esperienza alla Roma, ritorna nel massimo campionato italiano per guidare una squadra che ha recentemente perso Luciano Spalletti, deciso a lasciare la panchina partenopea dopo un biennio alla corte di Aurelio De Laurentiis. La nuova avventura di Garcia a Napoli inizierà molto presto.

Stando alle indiscrezioni, Garcia sarà a Napoli già domani, pronto ad immergersi nell’ambiente e a iniziare il suo percorso in terra partenopea. “Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia,” ha commentato Garcia sui suoi canali social.

Per quanto riguarda la sua filosofia di gioco, Garcia prevede di utilizzare formazioni come il 4-3-3 e il 4-2-3-1, simili a quelle impiegate da Spalletti, con un particolare focus sugli esterni offensivi. Avere Kvara nel tridente offensivo sarà sicuramente un vantaggio.

Il Napoli ha chiuso l’ultima stagione con la miglior difesa e il miglior attacco, ma con il miglior difensore centrale, Kim Minjae, in partenza e il miglior attaccante e capocannoniere, Victor Osimhen, ambito da molti club, Garcia avrà delle sfide da affrontare. L’allenatore spera che nessuno offra i 150 milioni di euro che De Laurentiis considera un’offerta indecente per Osimhen, un giocatore perfetto per il suo calcio ultra offensivo.

L’attesa è finita, il Napoli ha un nuovo allenatore. Il prossimo capitolo della storia del club inizierà il 14 luglio a Dimaro, con Garcia al timone.