Foto – Napoli in viaggio verso Roma, sorrisi per Insigne ed Elmas

Facce distese e sorrisi. La foto del Napoli in viaggio verso Roma mostra i volti dei calciatori azzurri prima della sfida con la Lazio.

La SSCN attraverso il proprio profilo ufficiale di Instagram mostra i calciatori in partenza. Il Napoli in viaggio verso Roma in treno, con Gattuso e la squadra che sabato 11 alle 18.00 affronterà la SS Lazio all’Olimpico di Roma. Nella foto si vedono i volti sorridenti di Lorenzo Insigne e Eljif Elmas ma anche Elseid Hysaj e Mario Rui. Questi ultimi saranno sicuramente titolare nella partita con la Lazio. Gattuso deve fronteggiare di nuovo l’emergenza difesa, con Meret e Koulibay che non saranno presenti nella trasferta di Roma. Assenze importanti in difesa che si sommano a quelle di Faouzi Ghoulam, Nikola Maksimovic ed il lungodegente Kevin Malcuit. Gennaro Gattuso potrebbe riproporre nuovamente Giovanni Di Lorenzo titolare, con Sebastiano Luperto che resterà quasi sicuramente in panchina con la Lazio.

Lazio-Napoli: quante assenze

Tra i convocati di Gennaro Gattuso c’è la novità del portiere Antonio Daniele classe 2002. A causa dell’assenza di Meret il Napoli è stato costretto a far aggregare un giovane della Primavera. Nel Napoli in viaggio verso Roma manca anche Dries Mertens. Il belga ufficialmente si sta curando per un problema muscolare, doveva tornare già mercoledì scorso ma la sua permanenza nel centro fisioterapico di Anversa è stata prolungata fino a martedì. Dall’Inghilterra arriva qualche sussurro di calciomercato, ma le notizie non sono ancora confermate. In attacco mancherà anche Amin Younes, fermato dalla febbre. Uomini contati anche a centrocampo con Diego Demme che deve ancora essere ufficializzato, mentre Stanisalv Lobotka domani sarà a Roma per le visite mediche. Due rinforzi fondamentali in mediana per Gattuso che ha ribadito la volontà di avere due coppie di giocatori per ogni ruolo, così da dare stimolo anche a chi è titolare.