Il Mattino – Formazione Napoli col Genoa: Spalletti ha scelto la punta centrale

La formazione del Napoli col Genoa sarà condizionata dall’assenza di Osimhen e Mertens, Spalletti punta su Lozano prima punta. Secondo quanto scrive Il Mattino il tecnico del Napoli ha rotto gli indugi ed ha deciso di puntare sul messicano che giocherebbe come faceva Perotti nella sua Roma.

Genoa-Napoli: le formazioni

Spalletti avrebbe una punta centrale in organico che è Petagna, ma sembra voglia affidarsi a Lozano come prima punta. L’ex Spal non è ancora in perfetta forma ed è anche distratto dalle voci di mercato. Inoltre Lozano ha caratteristiche simili a quelle di Osimhen. Non ha la stessa fisicità, ma con i suoi scatti può dare profondità alla manovra azzurra esattamente come fa il nigeriano. Al suo fianco giocheranno Politano ed Insigne, con il capitano del Napoli che era uno dei candidati a svolgere il ruolo di punta centrale.

Un cambio, rispetto alla formazione titolare presentata col Venezia, ci sarà anche a centrocampo. Zielinski è infortunato e quindi da titolare giocherà Elmas che ha anche segnato una rete alla prima di campionato. Il macedone è segnalato in ottima forma e giocherà con Lobotka e Ruiz. Nessun cambio in difesa con Meret in porta ed i quattro difensori: Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.