Angelo Forgione parla della società Napoli, secondo lo scrittore e giornalista sarà “Luigi De Laurentiis il presidente della SSCN“.

Oggi Luigi De Lauretiis ha detto che venderà il Bari qualora dovesse riuscire a portarlo in Serie A. Per risolvere la questione multiproprietà c’è tempo fino al 2028/29, ma se i pugliesi dovessero centrare prima la promozione, allora i De Laurentiis dovrebbero vendere una società tra Napoli e Bari.

“Il futuro è scritto. A 16, direzione Napoli. Luigi De Laurentiis ribadisce ancora una volta che in caso di promozione del Bari la famiglia sarebbe costretta a cedere il club pugliese”.

Poi ha aggiunto: “Luigi De Laurentiis ribadisce ancora una volta che in caso di promozione del Bari la famiglia sarebbe costretta a cedere il club pugliese. “Siamo sempre stati coscienti di ciò”, ha detto il rampollo del presidente del Napoli.

E meno male che la scorsa estate, nonostante padre e figlio avessero già pubblicamente chiarito quale fosse il club da vendere tra i due, gli avvelenatori di pozzi sostennero che Aurelio stesse smantellando il Napoli per monetizzare e andarsene a Bari con la dote, creando clima tossico. Sarà invece il futuro presidente azzurro, prima o poi, a prendere la A16 a Canosa in direzione del Vesuvio”.