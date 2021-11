La Fiorentina contro Chiesa: «Ti tuffi come la Cagnotto» Poi pubblica il video

Fiorentina contro Chiesa: “sei come la Cagnotto”. La società viola ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Tik Tok un video provocatorio.

LA FIORENTINA CONTRO CHIESA

Le polemiche non finiscono mai. Stavolta sono divampate perché la Fiorentina ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Tik Tok un video provocatorio contro chiesa, che fa riferimento all’espulsione di Milenkovic nel match, disputato allo Stadium sabato 7 novembre, contro la squadra di Massimiliano Allegri.

A causa di un fallo del difensore serbo (che salterà la partita contro il Milan, in programma dopo la sosta, sabato 20 novembre), già ammonito in precedenza, su Chiesa, uno degli ex viola in campo.

Nel breve filmato si vede la simulazione di Chiesa che ha portato al secondo giallo di Milenkovic e, in sottofondo, l’audio di una telecronaca della Rai di un tuffo di Tania Cagnotto, l’unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale nei tuffi, oltre a essere la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera.

Sui social non sono mancati i commenti sull’episodio e sulla scelta della Fiorentina di pubblicare il video, alimentando le polemiche. Subito dopo, come spesso accade in questi casi, c’è stato il dietrofront della società viola. Che in via informale ha fatto sapere di essere consapevole di aver commesso una leggerezza.