Ferrario: “Per il Napoli voglio Allegri, anche se non piacerà ai tifosi”

Ferrario suggerisce un allenatore “antipatico” per il Napoli: “Allegri. Un nome che non piacerà alla piazza, ma che pensa prima di tutto a non subire gol”.

Moreno Ferrario, noto opinionista, ha suggerito un nome che non piacerà ai tifosi del Napoli per la panchina della prossima stagione. Durante Sportitalia, ha analizzato i problemi difensivi azzurri.

Ferrario punta su un allenatore “sgradito” ma solido

“Punterei su un tecnico magari antipatico, ma che pensa prima a non subire gol. Il nome? Allegri. Non piacerà alla piazza, ma lo prenderei” ha detto Ferrario.

Un profilo come quello di Massimiliano Allegri, spesso accostato al 3-5-2 difensivo, potrebbe servire secondo l’opinionista al nuovo corso del Napoli.

Analisi delle lacune difensive del Napoli

“Il reparto arretrato difende di posizione, senza marcare gli attaccanti avversari. Per il fuorigioco non copre bene, lasciando spazio”.

Ferrario ha criticato alcune lacune dell’approccio difensivo attuale, che portano a consigliare un allenatore “pratico” per risolvere i problemi.

Ferrario: “Il problema non era Garcia”

“Evidentemente il problema non era Garcia, che è andato via ed era quarto. I troppi cambi in panchina non aiutano.”

L’opinionista ha anche difeso l’operato dell’ex tecnico, non ritenendolo la causa del calo visto i buoni risultati prima dell’esonero.

In attesa della nuova guida tecnica, l’indicazione di Ferrario su Allegri rappresenta una voce fuori dal coro che potrebbe far discutere i tifosi del Napoli.