Fedele: “Difensore centrale, Napoli c’è un calciatore perfetto in Italia”

Il Napoli cerca un difensore centrale, si fa il nome di Kumbulla della Roma, secondo Enrico Fedele può essere il profilo giusto. Secondo l’ex dirigente al Napoli serve “un giocatore già pronto, ci sarebbero ma non li danno. Penso ad esempio a Bremer del Torino“.

Per il calciomercato del Napoli si fa il nome di Kumbulla, un profilo che piace a Fedele che a Radio Marte dice: “Giocatore già esperto e vecchio pallino di Giuntoli. Io lo prenderei. Maluccio con la Roma? Meglio lui di un giocatore preso dall’estero, specie per un utilizzo immediato nel campionato italiano. Il Napoli ha avuto un solo torto: è partito troppo forte e sta andando troppo lento. Se avesse avuto un percorso più costante era comunque lì“.

Il Napoli sta valutando una serie di profili per sostituire Manolas. Gli azzurri preferirebbero prendere un giocatore in prestito con diritto di riscatto. Piace moltissimo Szalai del Fenerbahce, ma Kumbulla resta un profilo da seguire perché la Roma non si opporrebbe ad una sua cessione. Inoltre i giallorossi potrebbero essere anche disponibili a cedere il difensore in prestito con diritto di riscatto, formula preferita dalla società di Aurelio De Laurentiis, che vuole dare sempre un occhio al bilancio.

Calciomercato Napoli: esterno mancino

Ma il Napoli valuta anche la possibilità di prendere un esterno mancino a gennaio. Con la Juventus mancherà Mario Rui per squalifica, un bel problema per Spalletti. In teoria ci sarebbe Ghuoulam su quella corsia, ma fino ad ora non è mai stato lanciato titolare. Al momento è molto complicato pensare di vedere l’algerino in campo dal primo minuto con i bianconeri. Si fa sempre il nome di Mandava per gennaio, acquisto che può essere spostato anche di qualche mese. Va ricordato che a giungo Mandava può essere preso a parametro zero, perché in scadenza col Lille.