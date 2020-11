Europa League, Napoli-Rijeka: pronti quattro cambi per Gattuso

Notte di Europa Leauge per il Napoli di Gennaro Gattuso che con il Rijeka ha pronti quattro cambi in formazione.

Giovedì il Napoli affronta il Rijeka in Europa League per tenere il primo posto nel girone che lo vede a pari punti con Real Sociedad e Az Alkmaar. Gli azzurri giocano al San Paolo con l’ultima in classifica a zero punti e sarà un turno importante da sfruttare, perché le altre due si scontreranno tra di loro. Quindi i tre punti sono fondamentali, perché in questo modo la squadra partenopea potrà sicuramente avvantaggiarsi su una delle due formazioni e magari in caso si pareggio, prendere punti su entrambe le squadre.

In vista della sfida di Europa League Gattuso ha intenzione di fare quattro cambi. Ecco quanto scrive Repubblica: “Intanto in Europa League con il Rijeka ci sarà il solito turn over, con Maksimovic, Lobotka, Elmas e Zielinski pronti a partire tra i titolari. Il polacco dovrebbe essere utilizzato in posizione avanzata, alle spalle di Petagna. A centrocampo sarà invece confermato Bakayoko, squalificato in campionato e sicuro assente contro la Roma”.

Gattuso chiede un’immediata reazione alla sua squadra. In mattinata intanto la SSCN ha smentito qualsiasi voce su un possibile litigio tra i calciatori ed il tecnico, una voce che era stata rilanciata da molti quotidiano che avevano parlato di duro sfogo del tecnico con i giocatori a Castel Volturno.