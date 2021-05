Enzo Roco al Napoli, i dirigenti del Fatih Karagumruk: “C’è interesse”

Murat Akin, direttore sportivo del Fatih Karagumruk parla del possibile arrivo di Enzo Roco al Napoli. Negli scorsi giorni si era diffusa la notizia di un arrivo imminente a Napoli del giocatore, poi smentita da Radio Goal. Oggi ci sono novità per quanto riguarda Enzo Roco al Napoli, con il direttore sportivo del Fatih Karagumruk che a Radio Marte dice:

Secondo Murat Akin, il calciatore si adatterebbe perfettamente alla Serie A e fa un parallelo con Koulibaly:

Koulibaly giocava in Belgio, poi abbiamo visto il livello raggiunto. Sono certo che sia un profilo ottimo per la Serie A e per il Napoli: ha fisico ma pure velocità e tecnica, serve per un campionato come la Serie A. Lui aveva l’obiettivo di fare un anno buono e poi firmare con una grande squadra e sono sicuro che ce la farà. Roco veniva da un contatto con il Besiktas, si è liberato a parametro zero. Gli abbiamo proposto un biennale ma lui ha chiesto un solo anno di contratto: voleva rilanciarsi e poi firmare al miglior offerente. Ha disputato una buona stagione e ha giocato con Biglia, Zukanovic, Viviano e una piccola colonia italiana. Anche per questo il Napoli ha messo gli occhi su di lui. Pure qualche squadra spagnola ha chiesto informazioni.