Enrico Fedele esclude che il Napoli possa qualificarsi per la Champiosn League. Il procuratore ed opinionista ne ha parlato a canale 21.

Il Napoli è molto impegnato sul calcio mercato, la società di Aurelio De Laurentiis ha messo a segno tre ottimi colpi: Demme, Lobotka e Politano, gli azzurri si sono assicurati per il mercato estivo il difensore del Verona, Rrhamani e hanno presentato un’offerta da 20 milioni per Marash Kumbulla. Gattuso avrà a disposizione una rosa migliorata e qualitativamente forte per tentare l’impresa di scalare la classifica di serie A.

Enrico Fedele, opinionista ex ex procuratore però non crede alla possibilità che il Napoli possa arrivare tra le prime quattro del campionato. ai microfoni di Canale 21 l’ex dirigente del Parma esprime tutte le proprie perplessità sull’argomento:

“Il Napoli può andare in Champions League? Ma non diciamo fesserie, cose fuori dal mondo! Così illudiamo la gente e non è giusto. I partenopei sono troppo distanti per tentare il miracolo“.

Enrico Fedele, nel suo intervento a Canale 21 ha poi aggiunto: “Il Napoli ha perso troppi punti all’inizio della stagione. Può arrivare al massimo in Europa League. Come si classificherà alla fine della stagione? Al sesto posto, massimo quinto, ma non nelle prime quattro posizioni. Io sono qui per dire la verità, non mi piace prendere in giro coloro che ci seguono”.