Empoli-Napoli: i convocati di Spalletti, c’è Juan Jesus

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati che affronterà l’Empoli, c’è anche il difensore Juan Jesus. Ancora assente Giovanni Di Lorenzo che è ancora alle prese con l’infortunio, ma dovrebbe recuperare per il prossimo match. Problemi in difesa per Spalletti che in conferenza stampa ha fatto sapere che anche Zanoli non è al meglio della condizione. Il giovane esterno ha problemi di gastroenterite.

L’inserimento di Juan Jesus nella lista dei convocati per Empoli-Napoli, è una buona notizia perché è molto probabile che il giocatore venga schierato titolare al fianco di Rrahmani. Il brasiliano in settimana ha avuto problemi fisici che ora sembrano superati. Juan Jesus dovrà sostituire Koulibaly che è squalificato, qualora non dovesse farcela giocherà Tuanzebe. A centrocampo sempre out Lobotka per infortunio, il centrocampista slovacco ne avrà almeno per due settimane.

Convocati Napoli: la lista ufficiale