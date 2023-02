Napoli, i convocati di Spalletti per Empoli. Scalpitano Juan Jesus e Politano

Il Napoli pubblica la lista dei convocati di Spalletti per Empoli: scalpitano per giocare titolari Juan Jesus e Politano

Sul sito ufficiale del club azzurro, il Napoli pubblica la lista ufficiale diramata dall’allenatore Luciano Spalletti per la trasferta di domani in Toscana contro l’Empoli. La partita è in programma alle 18.00 di domani, sabato 25 febbraio, allo stadio “Castellani”, per la ventiquattresima giornata di Serie A: arbitrerà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Il tecnico azzurro potrebbe effettuare diversi cambi di formazione, in virtù dei tanti incontri ravvicinati. Scalpitano Juan Jesus, Mario Rui, Elmas, Politano e Simeone. Su tutti Politano dovrebbe sostituire Lozano mentre Juan Jesus potrebbe prendere il posto di Kim, che è diffidato ed in caso di ammonizione salterebbe Napoli-Lazio. Unico assente della lista è Giacomo Raspadori per l’infortunio che lo terrà fermo per un mese circa.

La lista di convocati di Luciano Spalletti per Empoli-Napoli

I CONVOCATI AZZURRI:

GOLLINI Pierluigi

MARFELLA Davide

MERET Alex

BERESZYNSKI Bartosz

DI LORENZO Giovanni

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

JESUS Juan

RRAHMANI Amir

ZEDADKA Karim

ANGUISSA Frank

DEMME Diego

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

SIMEONE Giovanni