Dionisi-Napoli, Corsi: “Sono vicino ad incazzarmi. Vi dico solo una cosa”

Alessio Dionisi è finito nel mirino del Napoli. De Laurentiis segue da vicino l’allenatore dell’Empoli che potrebbe seguire le orme di Sarri, partito proprio in direzione Napoli, dalla società del presidente Corsi. Dionisi, qualora il Napoli non dovesse approdare in Champiosn league, rappresenterebbe il profilo ideale per ripartire con un nuovo ciclo. Il presidente dell’Empoli, Corsi, ai microfoni di radiogoal ha parlato del possibile trasferimento di Dionisi al Napoli:

“Dionisi nel mirino del Napoli? Non ne voglio parlare. Se volete parlarne voi potete farlo quanto volete. Non mi sembra rispettoso. Sono vicino ad inc***armi. Per me rappresenta il presente ed il futuro del mio club, non sto valutando neanche le alternative. Non mi piacciono tutte queste voci da Firenze e Napoli e non è rispettoso neanche nei confronti di Iachini e di Gattuso. Sprechiamo delle energie per una cosa così inutile”.

Sul passaggio di Dionisi al Napoli, si è espresso anche l’esperto di calciomercato di Rai sport, Ciro Venerato. Il giornalista ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, ha riportato le ultime notizie sull’asse Empoli-Napoli:

“Dionisi al Napoli? l’allenatore è monitorato da De Laurentiis, ma non è il primo della lista. Dionisi rientra tra i quattro o cinque papabili per la panchina azzurra. Il patron dei partenopei sta pensando anche al tecnico dell’Empoli. Se si arrabbiano i presidenti, sanno che non sono boutade giornalistiche, ma notizie vere. Per quanto riguarda si parla troppo di allenatori a Firenze e Napoli, non è colpa dei giornalisti, se ci sono situazioni in bilico su entrambe le panchine delle due squadre“.