Il Napoli si allena a Dimaro, mentre Luciano Spalletti attende notizie ufficiali su Kalidou Koulibaly è che non è arrivato in ritiro così come previsto. Il giocatore è fermo a Milano ed attende notizie dal Chelsea.

Intanto Spalletti con i giocatori porta avanti il lavoro quotidiano. Oggi però il tecnico ha dovuto fare a meno di Fabian Ruiz che non ha preso parte all’allenamento quotidiano, mentre per Mathias Olivera solo palestra con una vistosa fasciatura al ginocchio.