Di Marzio: “Raspadori al Napoli, accordo vicinissimo col Sassuolo”

Giacomo Raspadori è vicinissimo a vestire la maglia del Napoli, sono le ultime notizie di Sky Sport. Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky fa sapere che in queste ore c’è stato un altro rilancio da parte della società azzurra per il giocatore. Da definire ci sono gli ultimi 2 milioni di euro di bonus, sui 5 complessivi. Proprio i bonus sono stati il problema di questi ultimi giorni nella trattativa che porta Raspadori in azzurro. Il Napoli voleva inserire delle clausole più difficili da raggiungere, mentre il Sassuolo di Carnevali era di diversa opinione.

Sky – Raspadori al Napoli le ultime novità

Nonostante ci siano da definire ancora gli ultimi dettagli, secondo Gianluca Di Marzio di Sky oramai “l’accordo tra Napoli e Sassuolo per Raspadori è stato quasi raggiunto”. Il Napoli potrebbe chiudere una giornata trionfale sul mercato, dato che domani sono già annunciate le visite mediche di Tanguy Ndombele a Villa Stuart. Proprio l’arrivo del centrocampista francese ha dato ancora più forza di negoziazione al Napoli, che con Ndombele non aveva fretta di prendere Raspadori, perché il francese può ricoprire più ruoli grazie alla sua grande tecnica e fisicità. Nonostante tutto Giuntoli e De Laurentiis hanno continuato a lavorare per Raspadori ed ora la trattativa sembra veramente vicina alla chiusura.