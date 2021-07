Gianni Di Marzio parla del Napoli e va in controtendenza rispetto alle parole di Aurelio De Laurentiis. In conferenza stampa il patron azzurro ha fatto capire che serve necessariamente un ridimensionamento, sia in termini di acquisti che per quanto riguarda il monte ingaggi. Secondo Gianni Di Marzio, invece, la società “può fare di più, non è il momento di avere il braccino corto, serve investire per lo Scudetto. Ridimensionamento? Vero che ha tenuto il Fair Play Finanziario fino a questo momento ma potrebbe essere il momento giusto per portare qualche campione a Napoli. Qualcuno che faccia la differenza a livello di personalità. In effetti qualcuno in più il Napoli ha comprato ma non hanno dato”.

Di Marzio: “Inutile tenere Lobotka, Mario Rui e Malcuit”

E’ un fiume in piena Gianni Di Marzio che scarta anche la possibilità di riabilitare Lobotka, giocatore che praticamente non ha quasi mai giocato con la maglia azzurra nonostante i 25 milioni di euro di investimento. “Lobotka? Che lo teniamo a fare. Elmas è giovane, ci punterei ancora onestamente. Al massimo si può dare in prestito oneroso con diritto di riscatto e recompra per il Napoli. Ma io non lo venderei, per me ha qualità. In rapporto agli altri non c’è paragone, preferisco sempre lui. Deve giocare nel ruolo giusto, non bisogna imbastardirlo. Fa il centrocampista, la classica mezzala. Salta l’uomo e ha personalità ma ha bisogno di fiducia e di giocare sempre. Potrà così diventare un grande giocatore. Ghoulam? Ormai sono due anni che non rende ed è stato sfortunato. Anche Mario Rui e Malcuit è inutile tenerli”.

