Di Lorenzo giura amore eterno al Napoli: “Ho un sogno”

Giovanni Di Lorenzo vuole restare al Napoli per tutta la sua carriera, il giocatore è diventato un punto fermo della formazione partenopea. Preso dall’Empoli a luglio del 2019 oramai è fondamentale per qualsiasi allenatore ed in questi tre stagioni col Napoli ha saputo convincere qualsiasi allenatore. Gioca sulla fascia destra di difesa, ma volendo può adattarsi anche a sinistra ed ha addirittura giocato come centrale. Con la maglia del Napoli ha conquistato la Nazionale e vinto un campionato europeo da protagonista. Ora Di Lorenzo giura amore eterno alla squadra azzurra e dice: “Voglio restare a Napoli e giocare fino a fine carriera qui. L’obiettivo è diventare il capitano del Napoli“.

Di Lorenzo: il Napoli e la Nazionale

Parole che vengono riportate da Il Mattino e dette dal giocatore anche al suo agente Mario Giuffredi. Parole importanti per un giocatore di 28 anni che ha davanti a se ancora anni importanti di carriera. Ma Di Lorenzo parla anche della Nazionale di Macini, fuori dal Mondiale e sbeffeggiata dall’Argentina nella Coppa Maradona. “Ci sono, voglio far parte del prossimo gruppo che tenterà di difendere il titolo europeo conquistato a Londra e che poi proverà l’assalto al Mondiale del 2026. Ci ho messo così tanto tempo per arrivare qui. Non siamo passati dall’essere dei fenomeni a essere dei giocatori scarsi. Abbiamo giovani importanti, dobbiamo ripartire tutti insieme come l’ultima volta che non ci siamo qualificati al Mondiale” ha detto il giocatore.

Come Di Lorenzo c’è un altro giocatore che vuole restare a Napoli fino a fine carriera, si tratta di Dries Mertens, con cui però il presidente De Laurentiis non trova l’accordo per il rinnovo. A 35 anni il belga rappresenta ancora un ottimo elemento, ma la trattativa è bloccata.