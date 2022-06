Pedullà: “Mertens e Zielinski pupilli di Sarri, attenti allo scambio con Luisi Alberto”

Calciomercato Napoli con Dries Mertens e Piotr Zielinski che piacciono a Maurizio Sarri allenatore della Lazio. Le voci di un possibile scambio con Luis Alberto si sono fatte incessanti nelle ultime ore. Anche perché al situazione dei tre giocatori non è molto definita. Mertens attende il rinnovo, piace al Botafogo ma se dovesse scegliere resterebbe a Napoli, ma a De Laurentiis chiede chiarezza ed un ingaggio più alto di quello offerto. Zielinski dopo un’altra stagione a metà tra grandi giocate e grande buio, non rifiuterebbe un trasferimento in un altro club. Anche Luis Alberto vuole la cessione, dato che con Sarri non c’è grande feeling.

Su queste basi può esserci uno scambio tra Zielinski e Luis Alberto, con Sarri che chiede anche Mertens. Va ricordato che il giocatore belga dalla fine di giugno può firmare a parametro zero con qualsiasi altro club, al momento è ancora vincolato da una clausola in favore del Napoli, che però non verrà esercitata. “Centrocampo Lazio: bloccato Marcos Antonio, piace molto Ilic, ma occhio a Zielinski, un pupillo di Sarri come Mertens. Dipende da Luis Alberto, tra eventuali sirene spagnole e un possibile scambio con il Napoli” dice Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia.