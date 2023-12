Di Lorenzo: “C’è un aspetto positivo: siamo tornati a giocare un buon calcio”

Le parole del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, al termine del match con l’Inter, gara vinta dai nerazzurri per 3-0.

Nel posticipo della 14esima giornata di Serie A, l’Inter trionfa 3-0 contro il Napoli al Maradona, rispondendo alla vittoria della Juventus a Monza e ritornando in testa alla classifica. Calhanoglu, Barella e Thuram segnano per i nerazzurri, mentre i partenopei vengono agganciati dalla Roma al quarto posto.

I nerazzurri hanno aperto le marcature al 44′ con un magistrale tiro da fuori di Calhanoglu, mettendo in difficoltà Meret. Il raddoppio è giunto a inizio ripresa, quando Barella ha sfruttato un perfetto inserimento, portando il punteggio sul 2-0 al 62′. A chiudere definitivamente i conti è Thuram al 85′, grazie a un assist di Cuadrado.

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha espresso il suo pensiero riguardo alla prestazione della squadra e alle prospettive future.

“Calo involontario nelle prestazioni e nell’attenzione mentale, come giustificazione del deficit casalingo importante? Magari inconsciamente qualcuno può dare meno e ne abbiamo parlato tanto nello spogliatoio, ma al gruppo non si può dire niente: l’impegno c’è, abbiamo fatto un buon primo tempo con occasioni pericolose e dispiace, perché se vai sotto diventa difficile recuperare e stare in partita. Stasera ci siamo virtualmente scuciti lo Scudetto dal petto? Cosa ci manca? Bisogna essere bravi a rimanere in partita fino alla fine. Il terzo gol ci ha tagliato le gambe, poi gestire il tutto è diventato complicato. C’è un aspetto positivo: siamo tornati a giocare un buon calcio. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma non abbiamo concretizzato”, ha dichiarato Di Lorenzo.

Quando si tratta dello scudetto, Di Lorenzo ha sottolineato la distanza considerevole, ma ha preferito concentrarsi sulle prossime partite. “La distanza per lo scudetto è ampia, però pensiamo a domenica per domenica. Inutile guardare troppo in alto: faremo un passo dopo l’altro. L’Inter è la squadra che impressiona più degli altri? Non ho il tempo per guardare le altre: non stiamo facendo benissimo e preferisco guardare in casa mia… L’Inter sta facendo grandi risultati e gli va riconosciuto il suo merito, ma preferisco riguardare a noi.”

Il problema delle prestazioni in casa preoccupa Di Lorenzo: “Ci siamo ritrovati sotto dopo aver fatto bene per un tempo: non deve succedere. Non riusciamo ancora a fare risultato in casa: dispiace per noi e per i tifosi, che ci incitano fino alla fine. Dobbiamo tornare a vincere al Maradona”, ha concluso il capitano del Napoli.

La squadra sembra concentrata sull’impegno futuro e desiderosa di superare le difficoltà attuali, con l’obiettivo dichiarato di riconquistare la vittoria nel proprio stadio, il Maradona.