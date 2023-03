Del Genio: “Sarri non ha imbrigliato nessuno. Al Napoli è mancata una cosa importante”

Paolo Del Genio commenta la sconfitta del Napoli di Spalletti contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri al Maradona.

Il Napoli esce sconfitto dal match con la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona, risultato che rappresenta un piccolo campanello d’allarme per la squadra azzurra di Luciano Spalletti. Il gol decisivo di Vecino arriva nel secondo tempo della gara, dimostrando ancora una volta la forza della squadra della Capitale.

Ma le attenzioni si spostano sulle dichiarazioni rilasciate da Paolo Del Genio, giornalista sportivo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo il noto giornalista napoletano, il Napoli vincerà il campionato, ma bisogna evitare di creare un clima festaiolo prematuro con bandiere, torte e pizze con i volti dei giocatori. Del Genio ritiene che questo atteggiamento possa avere un effetto negativo sulla squadra, che potrebbe perdere la concentrazione necessaria per ottenere il successo.

“Il Napoli vincerà il campionato, ma magari ora la smettiamo con questo clima di festa anticipata con le bandiere, le torte e le pizze con i volti dei giocatori“.

Inoltre, il giornalista afferma che non è colpa dell’ex-allenatore Sarri se la squadra non ha ottenuto i risultati sperati. Il Napoli ha avuto problemi a mantenere la ferocia necessaria per vincere le partite, ma tutti i giocatori hanno fatto il loro meglio per portare a casa il successo. Del Genio fa notare che coloro che festeggiano già non sono veri tifosi, in quanto bisogna aspettare fino alla fine per celebrare la vittoria.

“Sarri non ha imbrigliato nessuno, è stato il Napoli a non avere ferocia. Tutti hanno fatto quello che ha fatto Sarri ed il Napoli comunque ha creato sempre tante palle gol. Chi festeggia già non è vero tifoso, poi quando c’è da festeggiare cosa farà?”

Le dichiarazioni di Del Genio sono assolutamente condivisibili, in quanto in queste ultime settimane si è respirato un clima festaiolo esagerato per le strade di Napoli, che potrebbe influenzare negativamente il rendimento della squadra azzurra. Bisogna mantenere alta la concentrazione e continuare a sostenere la squadra fino alla fine, quando si potrà finalmente festeggiare il successo.