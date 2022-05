Del Genio: “In Conference League si arriva dopo le delusioni. Folle porlo come obiettivo”

Paolo Del Genio parla della vittoria della Conference League da parte della Roma: “Non può essere un obiettivo, ma giusto festeggiare“. Il giornalista durante A tutto Napoli su Tele A, ha detto: “Fanno bene i romanisti a festeggiare la vittoria della Uefa Conference League. Però bisogna ricordare che per arrivare a giocarsi quella coppa bisogna arrivare settimi in campionato. Questo significa che ci si arriva dopo tante partite perse e tante delusioni. Inoltre chi arriva settimo vuole dire che non è arrivato in Champions League“.

Secondo Del Genio se ci si trova a “giocare la Conference League è giusto fare di tutto per vincerla, non puoi di certo puntarci sopra. È veramente folle definirla un obiettivo. Perché significa aver fallito“. Il giornalista sempre a Tele A sottolinea: “Fare le coppe è bellissimo, ma c’è sempre un margine di casualità. Vedi il trattamento arbitrale al Napoli con il Dnipro, quell’anno in campionato si fecero pochi minuti. Il campionato resta sempre il metro di riferimento, poi vincere le coppe, anche la Coppa Italia è bello“.