“Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta” lo schifo dei tifosi della Roma

La festa dei tifosi della Roma per la vittoria della Conference League macchiata dai cori beceri contro Napoli. Continuano ad emergere sui social i cori dei tifosi giallorossi che invece di godere della vittoria della propria squadra, hanno deciso di festeggiare augurando la morte dei napoletani. “Il mio sogno esaudirò: Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta” cantano allegri e felici i tifosi della Roma il giorno dopo la vittoria Uefa Conference League, mentre il pullman scoperto della squadra fa il suo passaggio trionfale per le strade della città, in mezzo a migliaia di supporters.

Ma cori contro Napoli da parte dei tifosi della Roma ed inneggianti al Vesuvio, erano stati registrati anche nella sera stessa della vittoria della coppa europea da parte del club giallorosso. La discriminazione territoriale contro Napoli è oramai di prassi negli stadi italiani, non sembra esserci nessun freno all’ignoranza di questi tifosi, che non ha di meglio da fare che inneggiare allo sterminio di un popolo. Evidentemente a livello intellettuale, non riescono nemmeno a comprendere cosa significano quelle parole, oppure lo comprendono e se ne fregano, ma in ogni caso non meritano giustificazione, perché il sogno di una persona non può e non deve essere quello di vedere un popolo sterminato.