Del Genio: “Axel Tuanzebe lo conosco bene. Vi spiego perchè il Napoli deve prenderlo immediatamente”

Axel Tuanzebe piace al Napoli. Paolo del Genio ha parlato delle caratteristiche tecniche del difensore del del Manchester United.

DEL GENIO SU TUANZEBE

Cristiano Giuntoli attende una chiamata dal Manchester United per definire la situazione Axel Tuanzebe. Il direttore sportivo del Napoli vuole cercare di dare a Luciano Spalletti un nuovo giocatore entro breve tempo. Tuanzebe in azzurro, via Manchester, sarebbe la soluzione preferita dalla società partenopea che punta principalmente ad un prestito con diritto di riscatto. Un’operazione alla Anguissa che non incida sul bilancio attuale.

Paolo Del Genio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato di Tuanzebe e del possibile approdo in magli azzurra:

“Axel Tuanzebe lo conosco bene perché seguo con attenzione il campionato inglese: grandi mezzi fisici, buona tecnica, ma pecca per quello che concerne la concentrazione. Un po’ come Kalidou Koulibaly anche se il senegalese è di un livello altissimo, uno dei migliori centrali in circolazione. Spero che il difensore arrivi quanto prima anche perché il Napoli non può restare così per tutto il mese di gennaio”.

Del Genio ha poi aggiunto: “Federico Fazio è lento, ma si fa apprezzare per la sua tecnica, la capacità di cominciare bene l’azione. Era un buon calciatore, non lo so se lo sia ancora. Bisogna verificarne la condizione, non gioca da tanto. Abbiamo l’esempio lampante di Juan Jesus. Per i primi mesi della sua avventura in Campania, ha giocato pochissimo perché non era pronto. Il Napoli può permettersi di attendere diversi mesi Fazio?”.