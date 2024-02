Del Genio: “ADL cambi approccio comunicativo, racconti meglio il Napoli”

Paolo Del Genio consiglia a De Laurentiis di modificare la comunicazione, raccontando i successi del suo Napoli senza entrare in questioni tecniche.

NAPOLI – Dopo la discussa conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis, arriva il consiglio di Paolo Del Genio al patron del Napoli. Il noto giornalista, intervenuto a Radio Kiss Kiss, invita ADL a cambiare il suo approccio comunicativo.

“De Laurentiis dovrebbe impostare diversamente la comunicazione, raccontando meglio il grande club che ha creato in questi anni, la solidità raggiunta, i problemi economici delle rivali” è l’opinione di Del Genio. Il presidente viene quindi spronato a puntare di più sui successi conseguiti dal suo Napoli.

Al contempo, il giornalista suggerisce al patron di non addentrarsi in valutazioni prettamente tecniche e sportive, come le recriminazioni sugli arbitraggi. “Qualcuno dovrebbe dirgli di mettere da parte certi discorsi” ha concluso Del Genio.

In sintesi, meno polemiche e più orgoglio per quanto costruito in questi anni. Il consiglio di un tifoso al presidente per migliorare la comunicazione verso Napoli e modificare la narrazione intorno al club.