Dopo le polemiche, ADL precisa: “Non volevo sminuire il Bari, guidato da mio figlio Luigi in autonomia. Se ho offeso mi dispiace”.

Dopo le dure reazioni alle sue dichiarazioni sul Bari “seconda squadra del Napoli“, Aurelio De Laurentiis fa parziale dietrofront e cerca di gettare acqua sul fuoco.

Con un tweet, il presidente del Napoli ha precisato: “Le mie parole sono state fraintese. Avere due squadre è un valore aggiunto per entrambe. Il Bari è guidato da mio figlio Luigi in totale autonomia ed era a un passo dalla Serie A“.

“Se le mie parole hanno offeso i tifosi, mi dispiace” ha aggiunto ADL, chiarendo che non voleva sminuire il club pugliese. Un tentativo di ricucire lo strappo, soprattutto col figlio Luigi, che in un duro comunicato si era dissociato dal padre per difendere l’onore del Bari.

De Laurentiis quindi fa parzialmente ammenda dopo le infelici esternazioni, ribadendo l’assoluta autonomia della gestione di Luigi. Un passo indietro per rasserenare gli animi, ma la ferita nel rapporto padre-figlio appare ancora aperta.