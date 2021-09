De Paola attacca: “Osimhne e Lozano, i napoletani avrebbero gridato allo scandalo”

Victor Osimhen sarà regolarmente in campo con la Juventus, grazie alla riduzione della squalifica, mentre Hirving Lozano non è stato convocato dal Messico per infortunio. Secondo Paolo De Paola le vicende le gate a questi due calciatori avrebbero provocato uno scandalo se fossero accaduti alla Juventus. Nello specifico De Paola ha detto: “Sono contento che sia stata tolta una giornata di squalifica ad Osimhen e che possa scendere regolarmente in campo con la Juventus“. Secondo il giornalista è però ingiusto che “Lozano non sia stato convocato dal Messico per un presunto infortunio e poi sia sceso in campo dal primo minuto con il Benevento“.

De Paola punta un po’ i tifosi del Napoli: “Se questo fosse accaduto a parti invertite si sarebbe gridato allo scandalo ed al complotto. Prima di puntare il dito bisognerebbe guardare in casa propria“.

