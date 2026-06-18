De Maggio svela il retroscena: “Conte non voleva Lang, Lucca e Beukema”

Emerge una versione destinata a far discutere sulle strategie di mercato del Napoli della scorsa stagione. Nel corso della trasmissione Radio Goal, il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha infatti rivelato alcuni retroscena sulle richieste formulate da Antonio Conte durante la costruzione della squadra.

Secondo quanto dichiarato da De Maggio, i profili poi arrivati in azzurro non sarebbero stati le prime scelte dell’allenatore salentino. L’ex tecnico del Napoli avrebbe infatti indicato alla società obiettivi differenti per rinforzare i vari reparti.

«Non è vero che Conte voleva Lang, Lucca e Beukema. Lui voleva Ndoye, Darwin Nunez e Chalobah del Chelsea. Lang, ad esempio, era la quarta scelta ma arrivò quando il Bologna chiese 55 milioni per Ndoye», ha spiegato De Maggio.

Una ricostruzione che ridisegna completamente le gerarchie del mercato azzurro. Secondo questa versione, infatti, Dan Ndoye sarebbe stato il principale obiettivo per le corsie offensive, mentre Darwin Núñez avrebbe rappresentato la priorità per l’attacco. In difesa, invece, il nome indicato da Conte sarebbe stato quello di Trevoh Chalobah del Chelsea.

Il riferimento a Lang appare particolarmente significativo. Sempre secondo De Maggio, l’esterno olandese sarebbe diventato un’opzione concreta soltanto dopo le difficoltà incontrate nella trattativa per Ndoye, con il Bologna che avrebbe fissato una valutazione ritenuta troppo elevata dal Napoli.

Parole che riaprono il dibattito sulle strategie adottate dal club nella scorsa estate e sul grado di corrispondenza tra le richieste di Conte e le operazioni poi concluse dalla dirigenza azzurra.