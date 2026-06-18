Napoli, rivoluzione in porta: Meret e Milinkovic Savic potrebbero lasciare la squadra.

Il Napoli e la Rivoluzione in Porta: Cambiamenti all’orizzonte

Il calciomercato estivo si preannuncia scoppiettante per il Napoli, con possibili cambiamenti tra i pali che potrebbero segnare una vera e propria svolta nella storia recente della squadra. Massimiliano Allegri, nuovo tecnico della formazione partenopea, ha messo nel mirino profili alternativi per la porta, e ciò potrebbe portare a una doppia cessione.

In prima linea troviamo Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, entrambi portieri che potrebbero non essere considerati incedibili. Meret, in particolare, rappresenta una delle colonne portanti del Napoli degli ultimi otto anni, avendo contribuito in modo significativo alla conquista dello scudetto nel 2023. Ora, però, il suo contratto si avvicina alla scadenza e il club potrebbe essere incentivato a monetizzare prima di un eventuale addio a parametro zero.

La situazione di Milinkovic-Savic è altrettanto interessante. Il portiere serbo, che era arrivato al Napoli tra le grandi aspettative e per una cifra importante, non ha convinto del tutto l’allenatore Allegri, il quale sta esplorando altre opzioni per rinforzare il ruolo di numero uno.

Possibili Obiettivi: Chi potrebbe Sostituire i Due Portieri?

Se il Napoli decidesse di procedere con la cessione di entrambi i portieri, questo non solo alleggerirebbe il monte ingaggi, ma permetterebbe anche di generare risorse economiche da reinvestire sul mercato. La dirigenza partenopea considera fondamentali questi aspetti nella pianificazione della rosa per la prossima stagione.

Tra i nomi più accreditati per sostituire Meret e Milinkovic-Savic c’è Guglielmo Vicario. L’ex portiere dell’Empoli ha dimostrato di essere un giocatore affidabile in Premier League. La sua esperienza internazionale, unita a una solida reputazione, lo renderebbe un candidato ideale per raccogliere l’eredità di Meret. La situazione di Vicario al Tottenham, dove la concorrenza si sta intensificando, potrebbe favorire una sua disponibilità.

Un altro profilo che Allegri sta attentamente valutando è Matej Kovar. Il giovane portiere ceco, reduce da una positiva esperienza al PSV Eindhoven, è considerato uno dei talenti più promettenti a livello europeo. Con le sue abilità, Kovar si presenta come un portiere tecnico, abile con i piedi e con un notevole margine di crescita. La sua giovane età e le potenzialità fanno di lui un’ottima scelta per costruire il futuro del Napoli tra i pali.

Le Implicazioni Economiche e Sportive delle Cessioni

Oltre alle considerazioni tecniche, la questione economica gioca un ruolo fondamentale in queste valutazioni. La possibile cessione di Meret e Milinkovic-Savic permetterebbe al club di risparmiare sulle spese legate agli stipendi. Questo alleggerimento finanziario è cruciale in un momento in cui il Napoli sta cercando di trovare un equilibrio economico, soprattutto dopo le recenti spese di mercato.

L’acquisto di un nuovo portiere, come Vicario o Kovar, richiederebbe un investimento, ma le possibilità di rivendere i portieri attuali potrebbero portare a una compensazione economica. Questa strategia è parte integrante della pianificazione della società, la quale punta a rinforzare la rosa mantenendo saldi i conti.

Il direttore sportivo del Napoli ha già dichiarato l’intenzione di valutare attentamente tutte le opzioni disponibili, mettendo al primo posto il bene della squadra. Le tempistiche del mercato, unite a eventuali trattative per altri giocatori, saranno determinanti per capire come si evolverà la situazione in porta. Il Napoli ha l’ambizione di non solo mantenere, ma anche migliorare il proprio status nel panorama calcistico europeo.

In sintesi, l’estate 2026 potrebbe rivelarsi storica per il Napoli, con un radicale cambio in porta all’orizzonte. Se le indiscrezioni di mercato si concretizzeranno, la porta azzurra potrebbe presto diventare uno dei punti focali della campagna estiva. La dirigenza si mostra pronta ad affrontare questa sfida, analizzando ogni opzione per costruire una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative dei tifosi.

Fonti: Sito ufficiale del Napoli, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport.

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