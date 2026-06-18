Blues Festival a Napoli: 3 giorni di concerti indimenticabili e talk gratuiti nel cuore della città.

Napoli Blues Festival 2026: Un Evento Imperdibile

Dal 17 al 19 luglio 2026, Napoli sarà protagonista della tredicesima edizione del Napoli Blues Festival. Questa manifestazione musicale, dedicata al mondo del blues, avrà luogo al Parco dei Quartieri Spagnoli, dove una serie di ospiti eccezionali si alterneranno sul palco, regalando emozioni indimenticabili.

L’evento è promosso e co-finanziato dal Comune di Napoli, all’interno della programmazione culturale 2026/2027. Organizzato dall’associazione culturale Musica dal Mondo, è concepito come un’eccellenza multidisciplinare che celebra il blues come un “linguaggio universale” e simbolo di cultura e viaggio. Napoli, quindi, si configura non solo come una destinazione di eventi musicali, ma come un fulcro internazionale delle sonorità d’oltreoceano.

Il Napoli Blues Festival è anche uno dei 55 progetti selezionati nell’ambito della Linea d’azione 2 del bando Cultura Napoli 2026. Questi progetti sono destinati a animare tutte le Municipalità cittadine fino a marzo 2027. Il sindaco Gaetano Manfredi ha fortemente sostenuto l’importanza della cultura come strumento strategico di crescita e inclusione, mirando a valorizzare il territorio e le sue ricchezze artistiche.

Un Palcoscenico di Valore

Quest’edizione del festival si terrà in un luogo con grande significato storico e culturale: il Parco dei Quartieri Spagnoli (Ex Ospedale Militare – La Santissima Community Hub). In questo contesto, la musica diventa il mezzo attraverso cui raccontare una nuova storia dei Quartieri Spagnoli. L’evento si propone di associare l’identità del rione alle eccellenze artistiche globali, promuovendo un’esperienza di spettacolo dal vivo che rispetta i beni storici e ambientali.

Il programma del festival è stato studiato per rappresentare le diverse sfaccettature del blues contemporaneo, favorendo un dialogo tra la realtà locale e la scena musicale internazionale. Sarà un’occasione unica per gli appassionati di scoprire artisti di spicco e nuove proposte.

Line-up del Napoli Blues Festival

Venerdì 17 luglio, h. 21:00 – ERIC B. TURNER

Questo artista poliedrico e energico porterà una ventata di contemporaneità, cercando di coinvolgere anche le nuove generazioni con la sua potenza sonora.

Sabato 18 luglio, h. 21:00 – BLUES FOR PINO

Un tributo all’eredità musicale di Pino Daniele, con la partecipazione di nomi illustri come Gigi De Rienzo e Ernesto Vitolo. Questo progetto originale reinterpreta il repertorio di Daniele attraverso le sonorità del blues e del jazz.

Domenica 19 luglio, h. 21:00 – RAY GELATO & THE GIANTS

La chiusura del festival sarà affidata a una leggenda internazionale, promettendo un finale coinvolgente e ricco di energia.

La prevendita dei biglietti è già attiva sulla piattaforma Azzurroservice, dove sarà possibile acquistare i ticket online.

Workshop e Incontri Formativi

Oltre ai concerti, il Napoli Blues Festival offrirà anche una serie di workshop gratuiti e talk sulla storia della musica e delle sue contaminazioni sonore. Si svolgeranno ogni giorno alle 19:00 nella Sala “La Santissima” dell’Ex Ospedale Militare, offrendo un’opportunità formativa per giovani e appassionati.

Venerdì 17 Luglio, h. 19:00

Tema: Storytelling e Eredità Afro-Americana

Talk: “Jazz Story: dalle piantagioni al palcoscenico” a cura di Lino Volpe. Questo incontro esplorerà come il Blues e il Jazz abbiano dato voce e dignità alle minoranze americane, trasformando il dolore in un linguaggio universale.

Sabato 18 Luglio, h. 19:00

Tema: Napoli in Rock and Blues

Talk: “Pino Daniele e la rivoluzione del Blues partenopeo” a cura di Lino Vairetti. L’analisi di Vairetti offre uno sguardo critico sulle radici del Blues a Napoli e sul contributo unico di Pino Daniele.

Domenica 19 Luglio, h. 19:00

Tema: Radici, Dialetto e Spiritualità

Talk: “Il Blues dell’anima: tra sacro, profano e lingua madre” a cura di Lino Volpe. Questo appuntamento approfondirà la connessione tra la spiritualità del Blues e l’espressività del dialetto, esaminando come la lingua madre possa tradurre sentimenti umani profondi.

La partecipazione a questi eventi è gratuita, rappresentando un’importante occasione di crescita culturale.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per rimanere aggiornati, è possibile visitare il sito ufficiale del Napoli Blues Festival.

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