Gazzetta -De Laurentiis vuole il colpo Baldanzi per la next gen Napoli

Napoli: l’interesse per il talento Tommaso Baldanzi cresce. Situazione Zielinski ancora incerta. Ultime notizie sul calciomercato del club di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, le notizie di oggi – Un’altra importante mossa tutta italiana sembra essere in procinto di compiersi. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis sta valutando da tempo questa possibilità, con l’attenzione che si concentra su Tommaso Baldanzi, un talento emergente della stagione con l’Empoli: un trequartista nato nel 2003, che ha brillato anche nel recente Campionato Mondiale Under 20 disputato a La Plata, dove la squadra italiana è giunta fino alla finale, arrendendosi solamente all’Uruguay. La società toscana richiede almeno 15 milioni di euro per cedere questa nuova promessa. Baldanzi aveva già attratto l’interesse di Luciano Spalletti, ma è il presidente De Laurentiis che crede fermamente nel suo potenziale e lo considera un ottimo investimento per il futuro.

Si tratterebbe, comunque, di uno di quegli investimenti mirati alla prospettiva che il presidente del Napoli apprezza particolarmente, in modo da valorizzare ulteriormente il parco giocatori della squadra, che attualmente rappresenta uno dei più preziosi e ambiti a livello internazionale. I rapporti tra De Laurentiis e il collega Corsi, presidente dell’Empoli, sono sempre stati ottimi, quindi intraprendere una trattativa non dovrebbe essere difficile, quando si riterrà opportuno. Ci sono già stati dei contatti preliminari.

La situazione riguardante Zielinski, invece, è ancora tutta da definire. Il giocatore polacco desidera rimanere a Napoli, si trova bene in città, ma le rigide regole di sostenibilità economica imposte da De Laurentiis richiedono un sacrificio: Zielinski guadagna già 3,5 milioni netti e il suo contratto scade nel 2024; la società è disposta a rinnovarlo solamente a condizioni economiche inferiori. Sarà disposto il giocatore, che è uno dei più “anziani” in rosa (è arrivato nel 2016), ad accettare questa proposta o magari prenderà in considerazione altre offerte più interessanti dal punto di vista economico provenienti dalla Premier League, come quelle rifiutate lo scorso estate.