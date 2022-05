De Laurentiis: “Voglio vincere lo scudetto, voi non mi potete rimproverare fino all’87 non avete vinto nulla”

Aurelio De Laurentiis parla dello scudetto e bacchetta i tifosi azzurri: “Non mi potete rimproverare fino all’87 non avete vinto nulla”.

Aurelio De Laurentiis durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro a Castel di Sangro si è soffermato anche sul sogno scudetto:

“Non possiamo dissanguarci per i rinnovi. Lo Scudetto lo vince il Milan che, rispetto a noi, ha 40 milioni in meno di monte ingaggi. Questo vuol dire che noi dobbiamo rimetterci sui binari della regola che ci ha fatto da guida in tutti questi anni. Nella SSC Napoli, non si era mai avuta la continuità che esiste da quando sono io il presidente. Perché voi dal 1926 fino al primo scudetto (stagione ’86-’87 ) non avete vinto nulla, in 60 anni? Allora, non potete rimproverare a me che non voglio vincere lo Scudetto. De Laurentiis vuole vincere lo Scudetto, ma ci sono delle regole e sono anche scaramantico”.

De Laurentiis nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Se io dico che quest’anno vinceremo lo Scudetto, metto anche il nostro allenatore in una situazione di fuoco incrociato da parte dei media. Invece l’allenatore deve essere straprotetto. Quando abbiamo perso qualche partita che avremmo potuto e dovuto vincere, mica ho fatto qualche dichiarazione contro l’allenatore? Sarebbe stato fuori luogo. Anche perché quante sono le partite che mi ha fatto vincere? Quando mi dicono di accattare ‘o giocatore, io rispondo che abbiamo già dei giocatori straordinari. Poi ci sono dei calciatori che diventano condizionanti per lo spogliatoio se non giocano e bisogna ragionare sul da farsi...” ha concluso il patron del calcio Napoli.