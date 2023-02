De Laurentiis-Di Lorenzo: ecco cosa si sono detti nel colloquio

Nella scorsa settimana tanto si è parlato del colloquio tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Di Lorenzo: ora spuntano i retroscena

Durante la scorsa settimana Aurelio De Laurentiis e Giovanni Di Lorenzo hanno avuto un colloquio sul cosiddetto premio che però il presidente non vuole sia chiamato in quel modo. Secondo i beneinformati, Adl ha promesso un regalo alla sua squadra qualora raggiungano un certo tipo di obiettivi. Il riferimento è ovviamente al campionato, con il vantaggio rassicurante di 13 punti sull’Inter, ed alla Champions League, con la fase ad eliminazione diretta che parte tra due settimane. L’ambizione è massima per il presidente che però non vuole voli pindarici in una fase decisiva della stagione.

Il Mattino svela il contenuto del colloquio tra De Laurentiis e Di Lorenzo

L’edizione odierna del Mattino svela alcuni stralci del colloquio tra De Laurentiis e il capitano Di Lorenzo: “Il patron non vuole distrazioni: la settimana scorsa, parlando con Di Lorenzo, ha promesso “un regalo” per lo scudetto che non vuole sia chiamato premio vero e proprio”.

“E la stessa cosa vale per il cammino in Champions: nessun bonus per il passaggio ai quarti, ma ci penserà De Laurentiis alla fine della stagione a riconoscere un premio per i suoi. Proprio Di Lorenzo è uno di quelli che più freme per vedersi allungare il contratto al 2027. Verrà accontentato. Ma deve avere pazienza”. Ha concluso Il Mattino.