Dalla Spagna: Jovic al Napoli, il calciatore non si oppone alla cessione

Luka Jovic al Napoli è una notizia di calciomercato che sta facendo il giro del web in queste ore, anche As parla di questa possibilità per il club azzurro.

Arkadiusz Milik verso la cessione spinge il Napoli a cercare un nuovo attaccante. La permanenza di Dries Mertens è diventata una certezza dopo l’incontro tra calciatore e presidente nello scorso fine settimana. Jovic al Napoli è una voce di mercato ripresa anche da As che nell’edizione on line, parla di un calciatore che non si opporrebbe ad una cessione. In Spagna fanno sapere che Jovic potrebbe essere il rinforzo giusto anche perché il Napoli ha ottimi rapporti con Ramadani, agente del calciatore che ha in procura giocatori come Kalidou Koulibaly, Diego Demme, Nikola Maksimovic e Kevin Malcuit. Per riuscire a portarlo al Napoli, Aurelio De Laurentiis dovrà fare un’offerta irrinunciabile al Madrid che non vuole separarsi dal gioiellino di 22 anni pagato 60 milioni di euro. Florentino Perez comunque non chiude del tutto le porte, ma serve moneta sonante per convincere il presidente del Real Madrid a cedere il calciatore.