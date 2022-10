Cucchi: “Napoli fantasmagorico. Tra le squadre più belle d’Europa”

Cucchi ha poi proseguito: “Khvicha Kvaratskhelia ha in sé qualcosa di magico? Il Napoli ha pescato un grandissimo calciatore, lo vediamo tutti. Era da tanto tempo che non ammiravamo un giocatore capace di superare in velocità due marcatori, entrare in area e tirare. E’ semplicemente imprendibile e costringe puntualmente al fallo chiunque provi a fermarlo”.

“Non amo i paragoni, però a me ricorda un grande talento degli anni Settanta, davvero straordinario, vale a dire Angelo Domenghini, un ‘dribblomane’ che fu acquistato dal Cagliari proprio per permettere a Gigi Riva di segnare tanti gol. Il pericolo, in questo momento, qual è, quello che il Napoli si esalti troppo? Non credo: l’atmosfera che si avverte è quella giusta”, ha concluso l’ex radiocronista della RAI.