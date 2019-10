Critiche a Zielinski, il centrocampista non convince ecco perché

Critiche a Zielinski, dalla Polonia sono stante le voci che parlano non proprio in maniera egregia delle prestazioni del centrocampista del Napoli.

Anche il portare przegladsportowy.pl facendo un’analisi della partita con la Macedonia e più in generale delle prestazioni del centrocampista ex Empoli, ammette che c’è qualcosa che non va nel calciatore.

Zielinski e la Nazionale

“La partita con la Lettonia mi ha convito a non aspettarmi nulla di eccezionale da Piotr Zielinski” così Dariusz Dziekanowski per przegladsportowy.pl parlare della prestazione del centrocampista del Napoli. Le critiche a Zielinski non terminano qui, dato che lo stesso ha ammesso di aver sempre creduto nel giocatore ma che dopo la sfida di Riga ha perso “totalmente la fiducia”. Secondo Dziekanowski per Zielinski non “c’è determinazione, avidità o desiderio di lasciare un segno in questa squadra (la Polonia ndr). Interpreta il ruolo di giocatore di supporto e le sue piroette a centrocampo sono efficaci, ma danno poco alla squadra”.

Zielinski e il Napoli

Anche molti tifosi del Napoli si stanno domandando se il centrocampista polacco possa essere veramente quel faro trascinante della squadra. Le sue qualità tecniche non si discutono, è evidente che ha talento da vendere ma fino ad ora non ha ancora dimostrato quel definitivo salto di qualità che da un calciatore della sua classe ci si aspetta. I tifosi azzurri lo stanno aspettando, perché continuano a credere nelle sue qualità ed anche Carlo Ancelotti ha dimostrato di puntare forte su di lui, dato che fino ad ora ha sempre giocato titolare in qualsiasi modulo del tecnico azzurro. Critiche a Zielinski arrivano però anche da Napoli, ed è proprio quelle che il polacco deve mettere a tacere. Ha i numeri e la qualità per farlo, serve maggiore convinzione e voglia di diventare uno dei fari del centrocampo partenopeo, che con Fabian Ruiz e Allan potrebbe essere sicuramente uno dei migliori.