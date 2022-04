Criscitiello: “Oggi sapremo se togliere un’altra squadra dalla corsa scudetto”

Napoli-Roma è la sfida della 33sima giornata di Serie A, gli azzurri giocano alle ore 19 allo stadio Diego Armando Maradona. Una gara davvero molto complicata, come ha detto anche Luciano Spalletti in conferenza stampa. Il tecnico degli azzurri recupera Petagna, ma non convoca ancora Di Lorenzo che rientra per la sfida con l’Empoli. La probabile formazione del Napoli con la Roma, sembra già scritta ma potrebbe essere qualche sorpresa dell’ultimo minuto, c’è chi spera ancora in un inserimento di Mertens, anche se questa soluzione sembra difficile.

Ma Napoli-Roma è anche una sfida scudetto, come sottolinea anche Michele Criscitiello che scrive: “Stasera tocca al Napoli giocare dopo aver visto vincere venerdì sera sia Inter che Milan. Non è facile giocare con la pressione addosso. Non è facile neanche affrontare la Roma di questo tempi. Se però non vinci, stasera sapremo se togliere un’altra squadra dalla corsa scudetto. Spalletti non può più sbagliare in casa. Il suo Napoli alterna cose positive ad altre negative. Questa volta il calendario non è un alleato ma il Maradona dovrà fare la differenza in senso positivo. Troppi giri a vuoto a Fuorigrotta. Se la squadra non decolla, ci devono pensare i tifosi a dare la spinta giusta“.