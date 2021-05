Corsa Champions: le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan e Bologna-Juventus. Clamorosa scelta di Pirlo

Atalanta-Milan e Bologna-Juventus le formazioni ufficiali. La squadra di Pioli e quella di Pirlo si giocano la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri se vincono sono sicuro qualificati, così come il Napoli che gioca col Verona. Ma ci sono anche una serie di combinazioni che possono portare allo stesso scenario. La Juventus per qualificarsi deve sperare in un passo falso di una delle due squadre.

Atalanta-Milan: le formazioni

I rossoneri si presentano senza Ibrahimovic e Rebic alla sfida decisiva per accedere alla Champions League, l’Atalanta gioca con la formazione titolare anche se è già sicura di partecipare alla massima competizione europea, ma vuole difendere il secondo posto.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina, Zapata.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Leao.

Bologna-Juventus: le formazioni

Clamoroso Pirlo lascia fuori Cristiano Ronaldo dalla formazione ufficiale della Juventus. Il campione portoghese va in panchina. Il Bologna di Mihajlovic vuole dare filo da torcere ai bianconeri.

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Medel, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.