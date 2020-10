Corriere – Demme perde il posto da titolare, Gattuso ha scelto il sostituto

Diego Demme non sarà titolare nella sfida Napoli-Atalanta, il centrocampista tedesco lascerà il posto a Tiémoué Bakayoko in mediana.









Alle ore 15.00 va in scena Napoli-Atalanta e nella probabile formazione di Gennaro Gattuso non c’è Diego Demme, il centrocampista non sarà titolare. Il tedesco arrivato lo scorso gennaio era diventato un punto fermo della mediana partenopea, fungendo da equilibratore nel 4-3-3 del tecnico calabrese. Ora con il cambio di modulo e con l’arrivo di Osimhen, come ricorda Corriere dello Sport, le cose sono cambiate.

Nella probabile formazione di Napoli-Atalanta, infatti, non c’è spazio per Demme titolare ma a quanto pare Gattuso ha scelto Bakayoko come titolare della sfida con la squadra di Gasperini. Corriere dello Sport, ricorda che il dualismo resta invece tra i pali, dove Ospina e Meret si giocano ancora un posto da titolare. Con l’Atalanta toccherà al portiere colombiano, che doveva già difendere i pali azzurri in occasione della sfida tra Napoli e Juve. Davanti ad Ospina i giochi sembrano fatti con Manolas e Koulibaly centrali di difesa e Di Lorenzo ed Hysaj sulle fasce. In attacco spazio a quattro attaccanti. Mertens sarà il trequartista, chiamato ad inventare per gli inserimenti di Politano e Lozano e la prima punta Osimhen.