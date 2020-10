Lorenzo Insigne ha un contratto in scadenza nel 2022, si comincia a parlare di rinnovo per il capitano e pilastro del Napoli di De Laurentiis.

Ci sono legami che non si possono spezzare e quello di Lorenzo Insigne con il Napoli sembra proprio uno di questo, il rinnovo è il viatico per una carriera quasi tutta azzurra. Il numero 24 partenopeo dopo la parentesi di Pescara ha praticamente vestito solo la maglia del Napoli. Con il passare del tempo è diventato sempre più importante per la squadra e per la società. E’ diventato capitano della squadra del cuore, realizzando il sogno di tanti bambini. Insomma una storia davvero bella quella di Lorenzo Insigne che domenica scorsa ha anche potuto giocare in Serie A contro il fratello Roberto ed entrambi hanno realizzato una rete nella sfida Benevento-Napoli.

Insigne, il rinnovo e la previsione di De Laurentiis

Da un legame eterno, di sangue, a un altro che ora dovrà essere affrontato insieme con il Napoli: il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. La sua pelle è azzurra, per carità, e l’impressione è che alla fine l’unico alfiere napoletano del club, di nascita e di fede, troverà la dimensione giusta insieme con De Laurentiis. Il presidente che una volta profetizzò per lui la fascia di capitano e il percorso che fu di Totti nella Roma: la prima previsione s’è avverata, non resta che rendere possibile la seconda.

Insigne ha cambiato di recente procuratore, il suo rinnovo è diventato il primo punto da trattare con Vincenzo Pisacane che ha aperto alla possibilità che l’attaccante resti in azzurro. La società vorrebbe fare di lui un simbolo ed al momento ci sono tutti i presupposti per farlo. Insigne con Gattuso ha un grande rapporto, altro fattore che lo spinge a voler vestire ancora la maglia azzurra della sua città.